Эпидемиолог рассказала, у кого чаще всего развивается постковидный синдром

Мужчины дольше болеют коронавирусом, но постковидный синдром чаще развивается у женщин. Об этом «РИА Новости» рассказала замдиректора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева. Она перечислила факторы риска развития постковидного синдрома. По ее словам, это:

пожилой возраст;

женский пол;

тяжелое протекание болезни;

хронические заболевания;

оксигенотерапия во время лечения.

А вот доказанных данных о том, мужчины или женщины болеют тяжелее, пока нет, сообщила эпидемиолог. Правда, некоторые ученые сообщают, что у мужчин болезнь протекает дольше.

Напомним, углубленная диспансеризация людей, переболевших коронавирусом, началась в России с 1 июля. Она ставит своей целью обнаружить постковидный синдром и максимально быстро его купировать. Для прохождения диспансеризации надо посетить поликлинику по месту жительства с паспортом и медицинским полисом и пройти утвержденный Минздравом список обследований.



Людмила Губаева