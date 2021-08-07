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Эпидемиолог рассказала, у кого чаще всего развивается постковидный синдром

10:02, 07.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Эпидемиолог рассказала, у кого чаще всего развивается постковидный синдром
Фото: mos.ru

Мужчины дольше болеют коронавирусом, но постковидный синдром чаще развивается у женщин. Об этом «РИА Новости» рассказала замдиректора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева. Она перечислила факторы риска развития постковидного синдрома. По ее словам, это:

  • пожилой возраст;
  • женский пол;
  • тяжелое протекание болезни;
  • хронические заболевания;
  • оксигенотерапия во время лечения.

А вот доказанных данных о том, мужчины или женщины болеют тяжелее, пока нет, сообщила эпидемиолог. Правда, некоторые ученые сообщают, что у мужчин болезнь протекает дольше.

Напомним, углубленная диспансеризация людей, переболевших коронавирусом, началась в России с 1 июля. Она ставит своей целью обнаружить постковидный синдром и максимально быстро его купировать. Для прохождения диспансеризации надо посетить поликлинику по месту жительства с паспортом и медицинским полисом и пройти утвержденный Минздравом список обследований.

Людмила Губаева
ОбществоМедицина
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