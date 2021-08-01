В Минздраве разработали памятку для переболевших COVID-19

Какие обследования нужно пройти и на какие изменения в организме особенно обратить внимание

Фото: Максим Платонов

Рекомендации от Минздрава для переболевших коронавирусом включают в себя подробный список обследований, которые россияне должны пройти во время постковидной диспансеризации. Начинается она с сегодняшнего дня, 1 июля. На что обратить внимание, от чего нужно беречься и какой список анализов сдать, если вы недавно переболели, — в материале, который подготовила «Российская газета».

Какие могут быть последствия после перенесенного COVID-19



Один из вариантов последствий COVID-19 — постковидный синдром. Это стойкие симптомы и/или отсроченные или долгосрочные осложнения, которые продолжаются более четырех недель с момента их появления.

Наиболее серьезные осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции:

тромбозы 20—30%;

одышка 31,7%;

кашель 13,5%;

жалобы на боль в груди и тахикардию 12,7%.

Все это говорит о нарушениях в деятельности сердца, сосудов, дыхательной системы.



Чтобы это предотвратить, важно вовремя обратить внимание на изменения в состоянии организма и вместе с врачами принять меры, чтобы избежать развития осложнений.



С 1 июля 2021 года на территории России стартовала углубленная диспансеризация. Пройти такое обследование можно в своей поликлинике.

Фото: Максим Платонов

Что входит в углубленную диспансеризацию

Обследование проходит в два этапа. На первом этапе проводятся анализы и исследования всем пациентам по утвержденному списку. Объем исследований второго этапа зависит от результатов первого: какое дообследование нужно, скажет доктор.

I этап включает:

анкетирование, вопросы которого позволяют врачу понять основные жалобы пациента;

измерение сатурации. Это выявляет отклонения в работе дыхательной системы;

тест с 6-минутной ходьбой. Он проводится по показаниям и направлен на исследование сердечно-сосудистой системы;

спирометрию, которая нужна для оценки деятельности дыхательной системы;

рентген органов грудной клетки (Важно! Его делают только тем, кто не выполнял подобное исследование в течение года) ;

; общий клинический анализ крови помогает понять причину таких симптомов, как, например, высокая утомляемость;

определение концентрации Д-димера в крови проводится тем, кто перенес инфекцию в средней или тяжелой форме — этот тест покажет, есть ли риск развития тромбозов;

биохимический анализ крови включает семь показателей и позволяет понять причины развития высокой утомляемости, нарушения работы сердечно-сосудистой, пищеварительной систем.

По результатам первого этапа диспансеризации надо прийти на прием к терапевту, который может направить пациента на дальнейшие исследования в рамках II этапа.

Исследования второго этапа помогают прицельно дообследовать больного, с большей вероятностью определить нарушения в работе органов и систем и предотвратить развитие осложнений.

II этап включает:

эхокардиографию — она выявляет нарушения в деятельности сердца и сосудов;

дуплексное сканирование вен ног (УЗИ) позволяет определить наличие тромбозов;

КТ органов грудной клетки — это исследование легких и дыхательной системы в целом.

Обследование для переболевших коронавирусом можно пройти, даже если в этом году вы уже были на диспансеризации. Углубленная диспансеризация — это отдельная программа.

Фото: mil.ru

Почему нужно быть особенно осторожным после вакцинации

Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь», предостерегает:

— Самое важное: до получения второй дозы вакцины категорически не рекомендуется заболеть COVID-19. Иммунная система, получив первую порцию антигенной нагрузки, начинает запускать полноценный ответ для последующей выработки защиты (антитела, клетки памяти и т.д.). Если в этот момент организм получает дозу «живого» вируса, ответ может быть непредсказуемым — как весьма слабым, по типу обычного ОРВИ, так и чрезмерным, с тяжелым мультисистемным поражением. Через три недели, к моменту введения второй дозы вакцины, иммунный ответ, как правило, уже сформирован, то есть человек уже защищен.

Кроме того, сразу после вакцинации, в первые два-три дня, нужно избегать чрезмерных нагрузок. Однако это понятие индивидуальное. Например, если для одного человека сходить в бассейн — это нагрузка, то этого делать после прививки не нужно. Если для другого проехать 25-30 км на велосипеде — ежедневная норма, то это вполне допустимо после прививки.

Фото: Ринат Назметдинов

Вторая важная причина не ослаблять меры защиты после вакцинации — забота об окружающих. Любая вакцина не гарантирует привитому полную защиту от заражения. Вакцина защищает не от вторжения вируса, а от развития тяжелого заболевания. Прививка не дает стопроцентной гарантии, что человек не заразится, но заболевание у него может протекать в легкой форме, как обычная ОРВИ, поэтому, если не соблюдать мер профилактики, можно стать источником инфекции для других людей.

