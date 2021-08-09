В Казани за воскресенье задержали 16 пьяных водителей

За воскресенье, 8 августа, в Казани задержали 16 водителей за вождение в нетрезвом виде и еще троих — за отсутствие прав на управление автомобилем.



В городе за выходной день произошло 50 ДТП, одно из них с пострадавшим (столкновение). Остальные — с материальным ущербом.

В отделы полиции доставили четырех граждан, которых подозревают в совершении преступлений. Со стороны электросамокатчиков сотрудники Госавтоинспекции пресекли 40 нарушений.

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин (архив)

В Казани за субботу, 7 августа, задержали десять пьяных водителей.

Маргарита Головатенко