В Казани за воскресенье задержали 16 пьяных водителей
За воскресенье, 8 августа, в Казани задержали 16 водителей за вождение в нетрезвом виде и еще троих — за отсутствие прав на управление автомобилем.
В городе за выходной день произошло 50 ДТП, одно из них с пострадавшим (столкновение). Остальные — с материальным ущербом.
В отделы полиции доставили четырех граждан, которых подозревают в совершении преступлений. Со стороны электросамокатчиков сотрудники Госавтоинспекции пресекли 40 нарушений.
В Казани за субботу, 7 августа, задержали десять пьяных водителей.
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