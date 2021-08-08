За субботу в Казани задержали 10 пьяных водителей

В Казани за субботу, 7 августа задержали десять пьяных водителей, еще восьмерых задержали за отсутствием у них водительских прав.



В городе за сутки произошло три ДТП с пострадавшими (по одному наезду на пешехода и велосипедиста, одно столкновение) и 64 с материальным ущербом, сообщает ГИБДД города.

В отделы полиции доставили четырех граждан, их подозревают в совершении преступлений. Сотрудники Госавтоинспекции пресекли 40 правонарушений со стороны электросамокатчиков.

За пятницу, 6 августа, в Казани произошло 97 ДТП. 96 из них — с материальным ущербом. В еще одной аварии при столкновении не обошлось без пострадавших.

Маргарита Головатенко