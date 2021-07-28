Ростуризм рекомендовал отдыхающим в Анталье россиянам оставаться в отелях из-за пожаров

Ростуризм рекомендует туристам не покидать территории отелей в турецкой Анталье из-за пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ростуризм на связи с Генконсульством России в Анталье и туроператорами. Ведомство не получало никаких жалоб от туристов, пишет «РИА Новости».

Сильный лесной пожар возник в районе Манавгата. По данным администрации губернатора провинции Анталья, в тушении пожара задействовали два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории.

С 22 июня Россия возобновила авиасообщение с Турцией. После этого российские туристы начали менять путевки на отечественные курорты в пользу Турции. За 4 дня россияне раскупили все дешевые туры.

Татьяна Леухина