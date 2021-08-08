Украинскую спортсменку вызовут в Минобороны из-за фото с российской легкоатлеткой Ласицкене в Токио

Министерство обороны Украины проведет беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих из-за фото с россиянкой Марией Ласицкене. Об этом заявила заместитель главы ведомства Анна Маляр.

«Сразу после ее возвращения у меня запланирована с ней встреча. О результатах разговора сообщу», — написала она в Facebook.

Магучих — младший лейтенант Вооруженных сил Украины. Маляр отметила, что неосторожное поведение украинских спортсменов может стать «объектом информационных спецопераций врага».

Магучих завоевала бронзовую медаль по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио, россиянка Мария Ласицкене выиграла золото. В соцсетях появились фото, на которых спортсменки стоят рядом и позируют. При этом в руках Ласицкене флаг Олимпийского комитета России, у Магучих — флаг Украины.