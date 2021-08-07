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Россиянка Мария Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту на Олимпийских играх

16:14, 07.08.2021
Россиянка Мария Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту на Олимпийских играх
Фото: Олимпийский комитет России

Россиянка Мария Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио.

Ласицкене смогла преодолеть планку на высоте 2,04 м. Второе место заняла спортсменка из Австралии Никола Макдермотт (2,02 м). С таким же результатом третье место заняла Ярослава Магучих.

Таким образом, сейчас на счету у России 20 золотых медалей и 68 медалей в общем зачете Олимпиады, сообщает Олимпийский комитет России.

Ранее борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль Олимпийских игр в весовой категории до 97 кг.

Ольга Плешкова
Спорт
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