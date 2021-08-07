Ковальчук купил футболку «Рубина» с нарисованным номером почти за 43 тыс. рублей

Блогер, бывший спортивный комментатор Никита Ковальчук купил футболку «Рубина» с нарисованным маркером номером игрока за 42,5 тыс. рублей. Майку с эксклюзивным дизайном продали на виртуальном аукционе в twitter-аккаунте казанского футбольного клуба.

Полученные средства «Рубин» направит на благотворительность. Об этом в клубе обещали рассказать отдельно.

Аукцион завершён — @Nik_Football_ aka Картавый Ник получает нашу игровую майку с матча #РакувРубин с эксклюзивным дизайном!



42 500 мы перечислим на благотворительность, о чем ещё расскажем отдельно!



Всем спасибо за участие! https://t.co/JK0ZKMdKKS — «Рубин» Казань (@fcrk) August 6, 2021

История с майками футболистов «Рубина» произошла 5 августа на матче с польским «Ракувом». «Есть проблемы с нанесением на экипировке некоторых игроков, при этом у ряда игроков с экипировкой все в порядке. Сейчас сложно сказать, почему это произошло. Возможно, дело в некачественно проделанной работе тех специалистов, которые отвечают за нанесение. Клуб выясняет причины», — объяснили ситуацию в пресс-службе «Рубина».

Немецкая фирма Jako, которая снабжает казанский футбольный клуб экипировкой, прокомментировала инцидент. Представитель компании заявил, что клуб самостоятельно наносит номера и спонсорские логотипы на форму.

Татьяна Демина