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Ковальчук купил футболку «Рубина» с нарисованным номером почти за 43 тыс. рублей

02:33, 07.08.2021
Ковальчук купил футболку «Рубина» с нарисованным номером почти за 43 тыс. рублей
Фото: twitter.com/fcrk

Блогер, бывший спортивный комментатор Никита Ковальчук купил футболку «Рубина» с нарисованным маркером номером игрока за 42,5 тыс. рублей. Майку с эксклюзивным дизайном продали на виртуальном аукционе в twitter-аккаунте казанского футбольного клуба.

Полученные средства «Рубин» направит на благотворительность. Об этом в клубе обещали рассказать отдельно.

История с майками футболистов «Рубина» произошла 5 августа на матче с польским «Ракувом». «Есть проблемы с нанесением на экипировке некоторых игроков, при этом у ряда игроков с экипировкой все в порядке. Сейчас сложно сказать, почему это произошло. Возможно, дело в некачественно проделанной работе тех специалистов, которые отвечают за нанесение. Клуб выясняет причины», — объяснили ситуацию в пресс-службе «Рубина».

Немецкая фирма Jako, которая снабжает казанский футбольный клуб экипировкой, прокомментировала инцидент. Представитель компании заявил, что клуб самостоятельно наносит номера и спонсорские логотипы на форму.

Татьяна Демина
СпортФутбол Татарстан
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