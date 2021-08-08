Турист из Татарстана рассказал о бездействии туроператоров во время пожаров в Турции

Фото: Эмиль Самигуллин

Казанец Эмиль Самигуллин рассказал «Реальному времени» о том, как российские туроператоры по факту оставили своих туристов на произвол судьбы под Мармарисом, когда склоны окрестных гор сгорели 29 июля. По его словам, не было организовано ни вывода людей из отелей, ни централизованного оповещения о том, что нужно делать и куда идти.

— Представительницы компании, совсем молодые девчонки, мне кажется, и сами были в истерике, в панике, в шоке. Только к половине одиннадцатого мы получили три сообщения от одной из них — она сослалась на то, что у нее низкий заряд батареи. Единственное, что она нам объяснила: чтобы добраться до Мармариса, мы должны идти в порт и искать там бесплатные корабли для эвакуации. То есть не было ни организованного вывода туристов из отеля, ни какого-то централизованного распорядка. Все действовали кто как мог, — рассказывает он.

В ответ на просьбу туристов переселить их в другие, более безопасные регионы последовало предупреждение о том, что за отель нужно будет доплатить, трансфер оплатить самостоятельно и в аэропорт тоже потом добираться за свои деньги.

При этом АТОР сообщала, что российские туристы не отказывались от забронированных туров, узнав о лесных пожарах в Турции.

Людмила Губаева