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Российские гандболистки уступили золото в финале олимпийского турнира

10:25, 08.08.2021

Копилка сборной Российского олимпийского комитета пополнилась последней медалью — это серебро женского гандбольного турнира. В финале наши спортсменки уступили француженкам со счетом 25:30. Бронзу завоевала Норвегия, которая обыграла братскую Швецию с разгромным счетом 36:19.

В итоге в медальном зачете российские спортсмены занимают пятое место (но если считать по общему количеству медалей — то третье).

Напомним, сегодня утром сборная России по художественной гимнастике в групповом многоборье завоевала серебряные медали, а в субботу российская «художница» Дина Аверина стала второй в личном многоборье.

Спорт
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