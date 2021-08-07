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В Татарстане еще два человека умерли от коронавируса

19:06, 07.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане еще два человека умерли от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане подтверждено еще два случая смерти от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

От инфекции скончались 83-летняя женщина и 81-летний мужчина. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

На 7 августа в Татарстане зарегистрировано 633 летальных случая COVID-19.

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 54 новых случая COVID-19. Всего на 7 августа в республике зарегистрировано 24 287 случаев заражения коронавирусом.

Ольга Плешкова
ОбществоМедицина Татарстан
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