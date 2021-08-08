В детсаду в Пестречинском районе дополнительно создали 110 мест

В детском саду «Росток» в Пестречинском районе создали дополнительные 110 мест, сообщается в аккаунте района в Instagram.



Дополнительные места получилось создать, уплотнив 12 групп по всем возрастам. Так, детсад теперь смогут посещать 330 детей. Принимать детей начнут уже с 17 августа.

Все замечания, которые выявили при эксплуатации объекта, устранят по гарантии.

В июле сообщалось, что Татарстан оказался в списке регионов-аутсайдеров по доступности детских садов для малышей. В числе отстающих регионов по развитию доступности дошкольного образования Ингушетия (61%), Дагестан (67,7%), Тыва (79,6%), Ивановская область (82%), Новосибирская область (88,1%), Забайкальский край (89,05%) Рязанская область (91,71%), Крым (93,48%). В Татарстане показатель доступности дошкольного образования равен 93,27%.

Маргарита Головатенко