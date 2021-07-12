Татарстан попал в число регионов, где дошкольное образование доступно меньше всего

Фото: Роман Хасаев (архив)

Татарстан оказался в списке регионов, где детские сады для малышей доступны меньше всего. Об этом говорится в исследовании Минпросвещения о дошкольном образовании в России для детей в возрасте до трех лет, которое имеется в распоряжении «Известий».



В числе отстающих регионов по развитию доступности дошкольного образования Ингушетия (61%), Дагестан (67,7%), Тыва (79,6%), Ивановская область (82%), Новосибирская область (88,1%), Забайкальский край (89,05%) Рязанская область (91,71%), Крым (93,48%). В Татарстане показатель доступности дошкольного образования равен 93,27%.

Фото: Роман Хасаев (архив)

Стопроцентная доступность детсадов обеспечена только в 37 регионах России, среди которых — Ленинградская, Калининградская, Пензенская, Новгородская, Нижегородская, Московская области, Карачаево-Черкесия, Алтай, Башкирия.

Замминистра образования и науки Татарстана — руководитель департамента надзора и контроля в сфере образования ведомства Рамис Музипов на прошлой неделе сообщал, что коррупция в системе образования наблюдается чаще всего при приеме в образовательные организации. Есть проблемы с зачислением в детские сады. При этом в прошлом году в республике открыли 28 новых детских садов на 5 тыс. мест, еще 17 дошкольных учреждений на 2,5 тыс. мест заработают в этом году.



Татьяна Леухина