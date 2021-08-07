За сутки в Казани к ответственности за нарушение ПДД привлекли более 700 водителей и 200 пешеходов

За нарушение правил дорожного движения в Казани за сутки привлекли к ответственности 713 водителей и 207 пешеходов, сообщает МВД по РТ.



В большинстве случаев водители не предоставили преимущества в движении пешеходам — 132. 73 водителя привлекли к ответственности за нарушение правил применения ремней безопасности, 20 — за нарушение правил перевозки людей, в том числе — за нарушение правил перевозки детей в семи случаях. Десять водителей задержали за пьяное вождение.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С начала 2021 года в республике к административной ответственности по статье 12.19 КоАП РФ (нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения) привлекли более 900 электросамокатчиков.



Маргарита Головатенко