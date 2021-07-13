В Татарстане с начала года к административной ответственности привлекли более 900 электросамокатчиков

Фото: Максим Платонов (архив)

С начала 2021 года в республике к административной ответственности по статье 12.19 КоАП РФ (нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения) привлекли более 900 электросамокатчиков. Об этом сообщил начальник отдела исполнения административного законодательства УГИБДД МВД по РТ Андрей Куртмин.

В числе самых распространенных нарушений — использование электросамоката на проезжей части, ее пересечение в неположенном месте или на красный сигнал светофора.

Всего в этом году в республике с участием электросамокатов произошло 10 ДТП, в которых один человек погиб, еще 10 получили различные травмы.



По данным Минздрава Татарстана, за медицинской помощью обратились почти 900 человек, получивших травмы при использовании электросамоката. В Госавтоинспекции призывают граждан ездить на них за пределами дорог, на закрытых территориях и специально отведенных для этого участках.

Напомним, в 60 зонах Казани установлены ограничения скорости электросамокатов до 10—15 км/ч, ликвидировано 16 участков, где их парковка не соответствовала ПДД и правилам благоустройства Казани, на 9 участках дорожной сети установлен полный запрет их движения.



Татьяна Демина