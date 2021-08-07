В Свияжске стартовал фестиваль судостроения «Народная лодка — 2021»

Фото: пресс-служба Совета Зеленодольского района

На острове Свияжске стартовал фестиваль волжского традиционного образа жизни и ремесел «Народная лодка». В Зеленодольском районе Татарстана фестиваль проходит уже во второй раз, сообщает пресс-служба Совета Зеленодольского района.



Фото: пресс-служба Совета Зеленодольского района

В этом году на фестивале собрались более сорока судостроителей из пяти регионов России — как любителей, так и профессионалов. Еще на фестиваль прибыли фольклорные коллективы из Санкт-Петербурга, Астрахани, Петрозаводска и других городов России. Почетные гости — глава Зеленодольского муниципального района Михаил Афанасьев и депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов.

Фото: пресс-служба Совета Зеленодольского района

На фестивале планируется проведение ярмарки ремесленников, парада судов, тематический лекторий, мастер-классы по судостроению и кулинарные поединки.



Фото: пресс-служба Совета Зеленодольского района

Михаил Афанасьев выразил уверенность в том, что проведение фестиваля в Зеленодольском районе станет доброй традицией.

О том, как проходила подготовка к фестивалю, — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко