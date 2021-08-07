Тренер Марты Мартьяновой рассказала о помощи со стороны врачей «Рубина»

Врачи казанского футбольного клуба «Рубин» два года назад помогли олимпийской чемпионке по фехтованию Марте Мартьяновой залечить травму. Об этом рассказала тренер спортсменки Елена Прохорова.

«А два года назад, когда она получила эту травму, вернулась в Казань, и куда? У нас же нет такого медицинского центра, чтобы помог с реабилитацией, как, к примеру, есть в Москве. К счастью, нам помогли в футбольном клубе «Рубин»: местный доктор поставил верный диагноз, расписали лечение, и Марта поехала на новый сбор в Сочи», — сказала Прохорова.

Напомним, Марта Мартьянова завоевала золотую медаль на Олимпийских играх — 2020 в составе сборной России по фехтованию. В финале казанская спортсменка получила травму, но продолжила фехтовать, чем помогла команде не сняться с поединка досрочно.

В Кремле после победы назвали казанскую рапиристку Мартьянову «девушкой-героем».

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