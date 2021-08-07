Эксперт заявил, что доля суперраспространителей COVID-19 в некоторых регионах РФ может достигать 80%

Фото: Максим Платонов (архив)

В некоторых регионах России доля лиц, которые заражают коронавирусом больше среднестатистической нормы, так называемых суперраспространителей, может достигать 80% и выше. Речь идет о субъектах, в которых на массовых мероприятиях граждане не соблюдают масочный режим и социальную дистанцию.

«Доля суперраспространителей в РФ оценить достаточно сложно, страна у нас многообразная, и картина в разных регионах пестрая», — сообщил ТАСС руководитель филиала центра «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов. По его словам, таких граждан надо отслеживать в субъектах, в которых наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.

В регионах, где ситуация с COVID-19 относительно спокойная, доля суперраспространителей ниже. Однако, как уверяет Семенов, половина случаев заражения происходит по вине граждан, не соблюдающих социальную дистанцию, и тех, кто с плохим самочувствием не прибегает к самоизоляции, и продолжает контактировать с окружающими.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Бороться с суперраспространителями инфекции надо через убеждение людей как минимум носить маски в местах скопления людей, считает Семенов.

По последним данным, в Росси с начала пандемии зарегистрировано 6 402 564 случая заражения коронавирусом. Вылечились 5 720 353 пациента. Умерли от COVID-19 уже 163 301 человек.



Татьяна Демина