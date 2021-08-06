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В России за сутки выявили 22 660 случаев заболевания коронавирусом

11:19, 06.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки выявили 22 660 случаев заболевания коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 22 660 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 6 402 564 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 6 июля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 20 141 человека, всего выздоровевших — 5 720 353 человека. За сутки коронавирус унес жизни 792 россиян, всего от инфекции скончался 163 301 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера коронавирус в России подтвердился у 23 120 человек.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина
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