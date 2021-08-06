Россияне за первое полугодие 2021 года оформили более 1 млн ипотечных кредитов

В России в январе — июне 2021 года выдали более 1 млн ипотечных кредитов. Это на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего по итогам 2021-го в стране могут оформить 1,7—1,8 млн ипотечных кредитов.

Общая сумма выданных за первые шесть месяцев этого года ипотек составила 3,1 трлн рублей, что на 62% больше, чем за январь — июнь 2020 года. Планируется, что по итогам 2021-го она достигнет 4,6—4,8 трлн рублей.

За июль в России выдали свыше 151 тыс. ипотечных кредитов на 430 млрд рублей. Цифра сопоставима с показателем аналогичного периода 2020 года, сообщает пресс-служба ДОМ.РФ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На этой неделе генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко предположил, что в России рыночные ставки по ипотеке могут к концу 2021 года вырасти до 8,5—9%. По его словам, на сегодняшний день они уже достигают 8,2%.

Татьяна Демина