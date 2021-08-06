В Роспотребнадзоре Татарстана перечислили пляжи, где не рекомендуется купаться

В Роспотребнадзоре по Татарстану назвали пляжи, где не рекомендуется купаться. Управление в очередной раз проверило качество воды в водоемах республики по нескольким показателям.

Так, по санитарно-химическим показателям не соответствуют: пляж озера Большое Лебяжье, пляж «Локомотив», городской пляж Заинска, пляж в Муслюмовском районе.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По микробиологическим показателям не соответствуют: пляж «Локомотив» (ОКБ, ТКБ), пляж «Нижнее Заречье» (ОКБ, ТКБ), пляж «Комсомольский» (ТКБ), городские пляжи в Альметьевске (ТКБ), Лениногорске (ТКБ), Набережных Челнах (ТКБ), пляж в Муслюмовском районе (ТКБ), сообщает пресс-служба ведомства.

В начале июля замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщала, что санитарно-эпидемиологические заключения получили только шесть пляжей: в Альметьевске, Заинске, Мамадыше, Нижнекамске, Зеленодольске и Мензелинске.



Татьяна Леухина