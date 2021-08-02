«Газпром» сократил транзит газа в хранилища Европы

С субботы 31 июля «Газпром» сократил транзит газа в подземные хранилища Европы в Австрии (Хайдах), Германии (Реден), Нидерландах (Бергермеер), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные портала Gas Infrastructure Europe.



Сократились и поставки газа по газопроводу «Ямал — Европа» (он проходит через Белоруссию и Польшу в ФРГ) — с 84 млн куб. м в предыдущие несколько суток до 50 млн кубов в субботу и 60 млн куб. м в воскресенье.

В выходные закачка газа, как правило, растет из-за снижения спроса в сфере промышленности. Так больше газа направляется в хранилища.

К рассмотрению вариантов монетизации запасов газа Ямала правительство планирует вернуться к осени, пояснил вице-премьер РФ Александр Новак. В настоящий момент Минэнерго разработало 4 варианта монетизации.

Известно, что «Газпром» не стал бронировать новый объем дополнительных мощностей для транзита газа через Украину на август.

Маргарита Головатенко