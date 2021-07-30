Татарстан за все время получил порядка 845 тыс. комплектов «Спутника V»

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане жителям доступны все вакцины от коронавируса, но есть один момент: если условный «КовиВак» в наличии есть, это не значит, что в любом пункте его сделают, заявил заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. «Спутника V» республика получили за все время порядка 845 тыс. комплектов.

— Остальных вакцин получаем меньше. И если «Спутник V» есть в свободном наличии для тех, кто хочет привиться здесь и сейчас, то остальные вакцины в первую очередь для тех, кто заранее встал в лист ожидания, — объяснил Жаворонков.

На сегодняшний день в Татарстане привито 27% от взрослого населения.

Фото: Максим Платонов (архив)

В инфекционных госпиталях, открытых под ОРВИ, пневмонии и COVID-19, в республике сейчас находится 3 883 пациента.

Напомним, в Казани открываются четыре дополнительных пункта вакцинации от коронавируса. С сегодняшнего дня в тестовом режиме они заработали в ДК им. Ленина, ДК «Залесный», КЦ «Сайдаш» и «Московский».

