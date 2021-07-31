В Узбекистане произвели первые партии вакцины «Спутник V»

Фото: Максим Платонов

На мощностях предприятия «Jurabek Laboratories» в Узбекистане произведены первые партии вакцины против COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС.

«Препарат, произведенный в Узбекистане, будет использоваться для реализации программы вакцинации населения против коронавируса в стране», — сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Фото: Максим Платонов

«Спутник V» был сертифицирован для применения в Узбекистане в феврале 2021 года. Эта вакцина зарегистрирована в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек.

Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» безопасна и эффективна, однако по-прежнему есть вопросы о возникновении побочных эффектов после применения этого препарата. Об этом говорилось в материале британского научного журнала Nature в июле.



Алексей Нечаев