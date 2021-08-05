В России за последние сутки выявили 23 120 новых случаев коронавируса

Фото: Максим Платонов

В России за последние сутки коронавирус подтвердился у 23 120 человек. Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 6 379 904 случая COVID-19.

Умерли от инфекции за последние сутки 794 пациента. Всего жертвами пандемии стали 162 509 россиян, сообщает федеральный оперштаб.

Выздоровели за последние сутки 20 370 человек. Всего в России от COVID-19 вылечились 5 700 212 пациентов.

В Татарстане выявили 50 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 24 181, сообщает оперштаб.

Алексей Нечаев