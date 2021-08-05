В России за последние сутки выявили 23 120 новых случаев коронавируса
В России за последние сутки коронавирус подтвердился у 23 120 человек. Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 6 379 904 случая COVID-19.
Умерли от инфекции за последние сутки 794 пациента. Всего жертвами пандемии стали 162 509 россиян, сообщает федеральный оперштаб.
Выздоровели за последние сутки 20 370 человек. Всего в России от COVID-19 вылечились 5 700 212 пациентов.
В Татарстане выявили 50 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 24 181, сообщает оперштаб.
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