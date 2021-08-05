В МЧС напомнили о закрытии акватории Казанки в день праздника «Я выбираю небо!»
В субботу, 7 августа, на участке реки Казанки запрещено использование маломерных судов. Это связано с предстоящим авиапраздником «Я выбираю небо!».
В день праздника будут использованы водные акватории Волги и Казанки. Для обеспечения безопасности с 12.00 до 20.00 на участке Казанки от Кремлевской дамбы до моста «Миллениум» запрещен выезд на маломерных судах, а также парусных, прогулочных, спортивных судах, включая гидроциклы, байдарки, гребные лодки.
В местах проведения будет организовано дежурство сотрудников МЧС.
Вчера постановление было подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.
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