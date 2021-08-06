В Казани на демонтаж незаконных киосков потратят полмиллиона рублей

В Казани объявили тендер на демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных нестационарных торговых объектов, а также на их перемещение на место временного хранения. На услугу, заказчиком которой выступает МКУ «Дирекция по конкурентной политике и закупкам Казани», намерены потратить 500,1 тыс. рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Исполнитель должен снести киоски до 29 декабря с момента заключения контракта. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 16 августа. Необходимо снести 351 объект.

В июне сообщалось, что в Набережных Челнах объявили тендер на демонтаж, вывоз и хранение нестационарных торговых объектов. Власти намерены потратить почти 600 тыс. рублей.

Алексей Нечаев