Власти Челнов намерены потратить на снос 14 нестационарных павильонов почти 600 тыс. рублей

В Набережных Челнах объявили тендер на демонтаж, вывоз и хранение нестационарных торговых объектов. На услугу, заказчиком которой выступает исполком автограда, намерены потратить 598 234 рубля.

Исполнителю необходимо снести 14 торговых павильонов, следует из материалов, опубликованных на портале госзакупок. Подать заявку на участие в аукционе можно до 2 июля. Победителя определят 6 июля.

Среди объектов, которые предстоит демонтировать:

киоск пр. Московский, остановка «Рынок» со стороны 29 комплекса; киоск пр. Сююмбике, около ж/д 51-01; остановочный павильон «Топ-Кебаб»; остан. «Театр кукол», со стор.1-го комплекса; остановочный комплекс «Планета цветов», ост. УВД 5 к-с; остановочный комплекс с торговым павильоном на остановке Центр со стороны 43 комплекса; остановочный комплекс с торговым павильоном на ост 16 комплекс (в сторону нового города); павильон «Колбасные изделия», пр-кт Беляева, д.27 (11-28); павильон «Овощи-фрукты» по пр-ту Московский, ост. Школьный проезд; павильон «Ольга» пр-кт Х.Туфана, 4-10а; павильон «Ремонт обуви» на пр-кте Московский, д.131/6; павильон «Славица» на пр-кте Хасана Туфана , 4-9-1; павильон «Шаурма» на пр-кте Московский, д.131/6; торговый объект по ул. Ш. Усманова, 40/09а («Лото»).

Весной в Набережных Челнах составили схему размещения нестационарных торговых объектов и схему размещения сезонных нестационарных торговых объектов. Они размещены на официальном сайте автограда.

Татьяна Демина