В поселении Пестречинского района Татарстана установили карантин из-за бешенства животных

На территории Конского сельского поселения Пестречинского района Татарстана установили карантин в связи с заболеванием животных бешенством и угрозой его распространения. Постановление 5 августа подписал и.о. президента Татарстана Алексей Песошин.



К неблагоприятному пункту относится вся территория поселения. Эпизоотический очаг определен радиусом 300 метров от географических координат 55,6749° северной широты и 49,7566° восточной долготы.

В эпизоотическом очаге запрещено лечение больных восприимчивых животных, охота на них, посещение территории посторонними, снятие шкур с трупов восприимчивых животных. В неблагополучном пункте запрещен вывоз таких животных и их отлов для вывоза в зоопарки, а еще проведения ярмарок, выставок и иных мероприятий, которые связаны со скоплением и перемещением животных.

По истечении 60 дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании бешенством восприимчивого животного или уничтожения трупа больного животного карантин отменяется.

Главному управлению ветеринарии Кабмина РТ поручено разработать и утвердить план мероприятий по ликвидации бешенства на этих территориях. Указ действует со дня его подписания.

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Маргарита Головатенко