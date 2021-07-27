В селе Тукаевского района Татарстана ввели карантин в связи с бешенством животных

В селе Тукаевского района Татарстана ввели карантин в связи с заболеванием бешенством животных. Соответствующий указ подписал президент РТ Рустам Минниханов.

Эпизоотический очаг находится на территории личного хозяйства на улице Заречной в селе Бетьки в Бетькинском сельском поселений.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В эпизоотическом очаге запрещено лечить больных восприимчивых животных, допускать посторонних, ввозить, вывозить и перемещать непривитых животных, снимать шкуры с трупов. Также запрещается проведение ярмарок, выставок и иных мероприятий, в которых предусматривается возможность перемещения и скопления восприимчивых животных, их вывоз, отлов и передача в зоопарки. Указ вступает в силу со дня его подписания.

В начале июля на территории Краснокадкинского сельского поселения Нижнекамского района отменили карантин в связи с бешенством животных.

