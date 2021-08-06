Шойгу: преобразование российской армии в основном завершено

Основные преобразования в Вооруженных силах России завершены, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.



По его словам, создан новый вид Вооруженных сил — Воздушно-космические силы. На стратегических направлениях сформированы самодостаточные группировки войск, а еще Объединенное стратегическое командование Северного флота, Силы специальных операций, военная полиция, воинские части и подразделения беспилотной авиации.

Минситр убежден, что российская армия входит в число самых передовых и технологически развитых армий мира. «По уровню современности наши вооруженные силы превосходят многие зарубежные. Доля новейших образцов вооружения, военной и специальной техники в войсках доведена до 70,1%, в стратегических ядерных силах — до 86%", — приводит его слова ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

На днях Шойгу заявил, что в Сибири необходимо построить три-пять крупных городов, которые стали бы экономическими центрами. По его мнению, города должны отвечать за разные сферы деятельности.

Маргарита Головатенко