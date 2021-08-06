ЦБ отозвал лицензию у саранского «КС Банка»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у саранского АО «КС Банк», сообщает RT.



Такое решение приняли в связи с нарушениями банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

По состоянию на 1 июля «КС Банк» занимал 176-е место в российской банковской системе. Как сообщает «Агентство по страхованию вкладов», выплаты вкладчикам банка начнутся не позднее 20 августа текущего года. Предварительно страховая ответственность агентства оценивается в размере 9 миллиардов рублей.



23 июля Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Руна-банк» (Москва). Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ РФ, и регулятор в течение последних 12 месяцев применял к нему меры. Руна-банк допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В конце июня Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у саранского «Актив банка».

Маргарита Головатенко