ЦБ отозвал лицензию у Руна-банка

23 июля Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Руна-банк» (Москва), сказано в сообщении регулятора.



Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты ЦБ РФ, и регулятор в течение последних 12 месяцев применял к нему меры. Руна-банк допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Еще Банк России аннулировал лицензию на осуществление банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Отмечается, что бизнес-модель Руна-банка демонстрировала низкую эффективность, а с 2019 года банк был убыточным.



Согласно данным Центробанка на 1 июля, Руна-банк занимал 308-е место в российской банковской системе.

В конце июня Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у саранского «Актив банка».

Маргарита Головатенко