Центробанк отозвал лицензию у саранского Актив банка

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у саранского Актив банка. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

По величине активов кредитная Актив банк занимал 192-е место в банковской системе России. По данным регулятора, банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, завышал стоимость имущества, нарушал федеральные законы и нормативы, а также допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, сообщает пресс-служба.



Значительную часть кредитного портфеля банка составляли проблемные ссуды.

В начале июня Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского АО «РФИ Банк» и аннулировал лицензию кредитной организации на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.

Ольга Плешкова