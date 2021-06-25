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Центробанк отозвал лицензию у саранского Актив банка

09:11, 25.06.2021
Центробанк отозвал лицензию у саранского Актив банка
Фото: wikipedia.org

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у саранского Актив банка. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

По величине активов кредитная Актив банк занимал 192-е место в банковской системе России. По данным регулятора, банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, завышал стоимость имущества, нарушал федеральные законы и нормативы, а также допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, сообщает пресс-служба.

    Значительную часть кредитного портфеля банка составляли проблемные ссуды.

    В начале июня Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского АО «РФИ Банк» и аннулировал лицензию кредитной организации на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.

    Ольга Плешкова
    ОбществоЭкономикаБанки Татарстан
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