В Казани продлили домашний арест московскому поставщику раций для МВД

Фото: "Рееальное время"/ Ирина Плотникова

До 11 октября под домашним арестом оставил гендиректора АО «Инфотест-Р» Андрея Кияна Советский райсуд Казани. Он обвиняется в афере с поставкой раций «Апекс» для МВД Татарстана на 53 млн рублей, но называет доводы СК некорректными и основанными на недостоверных данных, передает журналист «Реального времени».



На заседании суда стало известно: претензий к поставкам со стороны МВД Татарстана как заказчика не поступало, и в настоящее время «Инфотест-Р» является исполнителем по 16 другим государственным контрактам, в том числе для нужд МВД разных регионов страны.

Андрея Кияна защищают два московских адвоката, которые ставят под сомнения показания ключевого свидетеля обвинения — безработного Ивана Иванова.

Тем временем сотрудники Следкома по РТ продолжают искать причастных к преступлению, в том числе — среди должностных лиц МВД по РТ.

Подробности — в материале «Реального времени».