Вакцинация домашних животных от COVID-19 началась в России

Фото: Максим Платонов

Советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что вакцинация домашних животных от COVID-19 началась в ряде регионов России — она проходит на базе ветеринарных клиник.

Первые партии вакцины «Карнивак-Ков» были доставлены накануне в российские города, пишет «Интерфакс». Вакцинацию проводят частные и государственные клиники, которые приобрели препарат у производителя.

фото: Максим Платонов

Повышенный интерес к вакцине у часто путешествующих владельцев домашних животных, а также у тех, чьи животные находятся на свободном выгуле.

В России объем выпуска вакцины «Карнивак-Ков» для животных может составить порядка 10 тысяч доз в сутки. Об этом заявили в пресс-службе Россельхознадзора.

Алексей Нечаев