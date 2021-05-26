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Вакцинация домашних животных от COVID-19 началась в России

17:06, 26.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Вакцинация домашних животных от COVID-19 началась в России
Фото: Максим Платонов

Советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что вакцинация домашних животных от COVID-19 началась в ряде регионов России — она проходит на базе ветеринарных клиник.

Первые партии вакцины «Карнивак-Ков» были доставлены накануне в российские города, пишет «Интерфакс». Вакцинацию проводят частные и государственные клиники, которые приобрели препарат у производителя.

фото: Максим Платонов

Повышенный интерес к вакцине у часто путешествующих владельцев домашних животных, а также у тех, чьи животные находятся на свободном выгуле.

В России объем выпуска вакцины «Карнивак-Ков» для животных может составить порядка 10 тысяч доз в сутки. Об этом заявили в пресс-службе Россельхознадзора.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
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