Вакцинация домашних животных от COVID-19 началась в России
Советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что вакцинация домашних животных от COVID-19 началась в ряде регионов России — она проходит на базе ветеринарных клиник.
Первые партии вакцины «Карнивак-Ков» были доставлены накануне в российские города, пишет «Интерфакс». Вакцинацию проводят частные и государственные клиники, которые приобрели препарат у производителя.
Повышенный интерес к вакцине у часто путешествующих владельцев домашних животных, а также у тех, чьи животные находятся на свободном выгуле.
В России объем выпуска вакцины «Карнивак-Ков» для животных может составить порядка 10 тысяч доз в сутки. Об этом заявили в пресс-службе Россельхознадзора.
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