«Рубин» назвал состав на матч с польским «Ракувом» в Лиге конференций
Стал известен состав «Рубина» на дебютный матч в Лиге конференций против польского «Ракува».
В старте игру начнет пара крайних хавбеков Хвича Кварацхелия и Сеад Хакшабанович. Впереди, как обычно, сыграет нападающий Джордже Деспотович. Вратарь — Юрий Дюпин.
В центр поля с первых минут выйдет троица Оливер Абильдгор, Дарко Йевтич и Олег Шатов, в защите встречу начнут Александр Зуев, Сильвие Бегич, Филип Уремович и Георгий Зотов.
Заявленный вместо Дениса Макарова полузащитник Мицуки Сайто остался в запасе. При этом защитник Илья Самошников и хавбек Хван Ин Бом не попали в заявку на игру.
Прямая трансляция матча в Польше пройдет на телеканале «Матч ТВ». Начало игры — в 22.00 по мск.СпортФутбол
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