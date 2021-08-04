«Рубин» отзаявил Макарова из Лиги конференций, включив вместо него Сайто

«Рубин» внес изменения в заявку для участия в Лиге конференций по футболу.

Казанцы отзаявили из турнира полузащитника Дениса Макарова. Вместо него в основной список «Рубина» добавлен японский хавбек Мицуки Сайто. До этого японец не принимал участия в официальных матчах «рубиновых».

Мицуки Сайто. Фото: rubin-kazan.ru

Таким образом, Макаров точно пропустит противостояние с польским «Ракувом» в Лиге конференций.

Ожидается, что в ближайшее время «Рубин» объявит о переходе футболиста в московское «Динамо». При этом Макаров накануне занимался в основной группе казанцев на тренировке.