«Матч ТВ» покажет игру «Рубина» в Лиге конференций против «Ракува»

Телеканал «Матч ТВ» достиг договоренности о показе матча казанского «Рубина» в третьем раунде квалификации Лиги конференций против польского «Ракува».

Прямая трансляция гостевой игры казанцев в еврокубке начнется в 22.00 по мск. Об этом сообщили в пресс-службе «Рубина».

Напомним, «Матч ТВ» ранее не смог договориться с «Сочи» по поводу трансляции их матча против азербайджанской «Кешли» в Лиге конференций. В итоге зрители смогли увидеть игру сочинцев только на платной платформе. При этом «Сочи» обыграл в двух матчах своего соперника и вышел в третий раунд турнира, где сыграет с «Партизаном».