В Нижнекамске в строительство сквера по улице Юности вложили почти 29 млн рублей

В Нижнекамске в строительство сквера по улице Юности вложили 28,5 млн рублей. Новое общественное пространство планируется сдать уже в августе.

Сквер появился в городе благодаря программе «Формирование доступной городской среды». Там оборудована сцена с лавочками на 150 посадочных мест, появится детская площадка и зона с механическими тренажерами и турниками для занятия воркаутом.

В сквере усилят освещение его территории, установят камеры видеонаблюдения, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района РТ. По словам главного архитектора Нижнекамска Эмиля Сиразетдинова, продумывается второй этап благоустройства общественного пространства.



Фото: e-nkama.ru

Напомним, в Нижнекамске продолжается строительство экстрим-парка. До конца августа там планируется завершить первый этап работ — должны появиться скейтпарк и памп-трек — специальная велосипедная трасса с неровностями.

Татьяна Демина