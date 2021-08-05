Кабмин направил 10 млрд рублей на развитие промышленных и инфраструктурных технологий в рамках ГЧП

Фото: Максим Платонов (архив)

Правительство России направило 10 млрд рублей на развитие промышленных и инфраструктурных технологий в рамках государственно-частного партнерства. Распоряжение о выделении средств подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В таком же объеме планируется привлечь частные средства. По словам Мишустина, это поможет сформировать солидный ресурс для проработки и запуска различных технологических новинок и ведения высокотехнологичного бизнеса, сообщается на сайте правительства.

Формирование Фонда фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий, работающего на принципах ГЧП ведется по поручению президента России Владимира Путина. Он должен увеличить приток инвестиций в высокотехнологичные проекты и поддержать развитие приоритетных отраслей экономики страны.

Напомним, в прошлом году в Иннополисе Мишустин, рассказывая о комплексе мер, которые разработало правительство по поручению президента, отметил шесть основных направлений господдержки цифровой отрасли, в том числе развитие ГЧП.

Татьяна Демина