В Набережных Челнах выявили превышение концентрации формальдегида и аммиака в воздухе

Фото: Илья Репин (архив)

В Набережных Челнах выявили превышение предельно допустимой концентрации формальдегида и аммиака в воздухе. Данные мониторинга представлены на сайте Гидрометцентра РТ.

Так, ПНЗ №1, расположенный на стадионе «Строитель» зарегистрировал формальдегид на уровне 0,085 мг/куб. метр при допустимой норме в 0,05 мг/куб. метр. Станция мониторинга №3 на улице Хади Такташа, в районе 14 Б (19-33) зафиксировала концентрацию этого вещества в 0,092 мг/куб.метр.

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Эти же станции мониторинга выявили повышенный уровень содержания аммиака в воздухе. По данным ПНЗ №1 концентрация составила 0,27 мг/куб.метр при допустимой норме в 0,2 0,27 мг/куб.метр. на ПНЗ №3 — 0,22 мг/куб.метр.

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Данные представлены за период наблюдения с 13:00 4 августа по 07:00 5 августа.

В Казани за этот же промежуток времени зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе.



Татьяна Демина