В Казани вновь зафиксировали повышенную концентрацию формальдегида в воздухе
В Казани, как и сутками ранее, зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе. Данные мониторинга представлены на сайте Гидрометцентра РТ.
Так, ПНЗ №4, расположенный на Горьковском шоссе, 2, зарегистрировал формальдегид на уровне 0,06 мг/куб. метр. Предельно допустимая концентрация при этом составляет 0,05 мг/куб. метр.
Станция мониторинга №6 на улице Степана Халтурина, 10 зафиксировала формальдегид на предельно допустимом уровне — 0,05 мг/куб. метр.
Данные мониторинга представлены за период наблюдения с 13.00 4 августа по 07.00 5 августа.
В июне «Реальному времени» в Министерстве экологии РТ ситуацию с превышением допустимой концентрации вредных веществ в воздухе объясняли несколькими факторами: большое количество автомобильного транспорта, непосредственная близость постов наблюдения к городской инфраструктуре, а также установившаяся жара и почти полное отсутствие ветра, который рассеивал бы то, что выделяют автомобили и промышленные объекты.
Справка
Формальдегид — бесцветный газ с резким неприятным запахом, хорошо растворимый в воде, спиртах и полярных растворителях. При его повышенной концентрации у человека развивается раздражение слизистых глаз, носа и дыхательных путей, а у больных астмой могут ухудшаться симптомы заболевания.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым