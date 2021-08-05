В России насчитывается более 700 тыс. нелегальных мигрантов из стран СНГ

На сегодня насчитывается более 700 тыс. выходцев из стран СНГ, нелегально находящихся в России. Об этом стало известно на совещании у первого замминистра внутренних дел РФ генерал-полковника полиции Александра Горового с послами иностранных государств.

В 2021 году в России количество преступлений, совершенных иностранцами, выросло на 5%. Они стали чаще грубо нарушать общественный порядок, устраивать массовые драки, которые нередко сопровождаются насилием, создающим угрозу жизни и безопасности граждан.

Помимо этого, иностранцы применяют силу в отношении представителей власти и мешают нормальной работе объектов жизнеобеспечения, социнфраструктуры и транспорта. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

В совещании, которое прошло в формате видеоконференции, участвовали представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины.

Фото: mvdmedia.ru

В июне в МВД сообщили, что при въезде в Россию иностранные граждане будут подписывать «соглашение о лояльности» с правилами пребывания в стране и осуществления трудовой деятельности. Это новая мера профилактического административного воздействия.



Татьяна Демина