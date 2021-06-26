Мигрантов обяжут подписывать «соглашение о лояльности» с Россией

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

При въезде в Россию иностранные граждане теперь будут подписывать «соглашение о лояльности» с правилами пребывания в стране и осуществления трудовой деятельности, сообщили в пресс-центре МВД РФ.



Введение соглашения предусматривает концепция проекта нового федерального закона в сфере миграции. Это новая мера профилактического административного воздействия. Цель — информирование иностранного лица о требованиях въезда в Россию, выезда из нее, проживания и привлечения в ней к трудовой деятельности, а еще об ограничениях, запретах и последствиях их несоблюдения, сообщает ТАСС.

Подписывая соглашение, иностранный гражданин подтверждает информированность и дает согласие не причинять России ущерб. Он соглашается на оплату расходов, связанных с его высылкой в случае, если условия соглашения будут им нарушены.

В середине июня Путин продлил срок временного пребывания в России иностранных граждан, не имеющих на это основания, до 30 сентября. Так, прибывшие в Россию до 15 марта 2020-го иностранцы, по состоянию на 16 июня не имеющие законных оснований для нахождения в стране, могут урегулировать свое правовое положение или выехать из России до конца сентября.



Маргарита Головатенко