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В Казани откроется центр просвещения и воспитания

17:45, 05.08.2021
В Казани откроется центр просвещения и воспитания
Фото: mon.tatarstan.ru

В Казани на базе исторического парка «Россия — Моя история» создадут центр просвещения и воспитания молодежи. Об этом сообщил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

Исторический парк «Россия — Моя история» в столице Татарстана заработал в 2017 году. Более 65% посетителей парка составляют школьники и студенты. Здесь проводятся уроки и мастер-классы, чествования призеров и победителей олимпиад.

— Цель Минпросвещения РФ заключается в создании таких центров просвещения, образования и воспитания. Все эти мероприятия на базе исторических центров должны быть направлены на воспитание молодежи. Наши дети должны знать героев Татарстана и России, — отметил Хадиуллин.

Татарстан — пример реализации инновационных проектов по разным направлениям: в цифровизации, создании условий для выявления и сопровождения одаренных детей, капремонте учреждений образования. Поэтому республику выбрало Минпросвещения России для реализации исторического и образовательного проекта, передает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Во вторник правительство Татарстана утвердило план мероприятий в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года.

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