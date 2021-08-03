В Татарстане утвердили план мероприятий в рамках Десятилетия детства

Фото: Максим Платонов

В правительстве Татарстана утвердили план мероприятий в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации РТ. Его подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на Минобрнауки РТ. Мероприятия в плане поделены на несколько разделов: здоровьесбережение с детства, благополучие семей с детьми, всестороннее развитие, инфраструктура детства, защита детей, оставшихся без попечения родителей, качество жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, безопасность детей, координация реализации Десятилетия детства, мероприятия, направленные на формирование системы воспитания подрастающего поколения.

В июле уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в ходе совещания «Реализация стратегии (концепции) комплексной безопасности детства: опыт регионов» назвала первую десятку безопасных регионов России для детей. Среди них Татарстан.

Алексей Нечаев