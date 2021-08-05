В Татарстане ушел из жизни председатель совета директоров АО «Татагрохимсервис» Салихзян Калимуллин

Вчера, 4 августа, на 76-м году жизни умер председатель совета директоров АО «Татагрохимсервис» Салихзян Калимуллин. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Он родился 10 декабря 1945 года в деревне Татарские Шибаши Алькеевского района Татарской АССР. В 1968 году окончил Казанский сельскохозяйственный институт имени М. Горького и начал работать главным инженером колхоза «Путь к коммунизму» Алькеевского района Татарской АССР. С 1973 по 1978 год был главным инженером в совхозе «Шигалеевский» Пестречинского района Татарской АССР.

В 1978 году Саляхзяна Калимуллина назначили на должность управляющего Пестречинским районным объединением «Госкомсельхозтехника» Татарской АССР, с 1985 по 1987 год он был председателем исполнительного комитета Пестречинского районного Совета народных депутатов Татарской АССР. В 1987 году Калимуллин был избран председателем производственного объединения «Татагропромхимия».

Под руководством Салихзяна Калимуллина в республике были внедрены современные прогрессивные технологии по химической защите и удобрению растений.

Некролог подписали президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров, заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, заместитель премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров и другие.

