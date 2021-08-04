По акватории Казанки на один день запретят движение маломерных судов

7 августа с 12.00 до 20.00 на территории реки Казанки от Кремлевской дамбы до моста Миллениум запретят движение маломерных судов. Ограничение также вводится на использование парусных, прогулочных, спортивных судов, включая байдарки, гидроциклы и гребные лодки. Соответствующее постановление подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

В этот день в городе пройдет авиационное шоу «Я выбираю небо». На суда, которые будут задействованы в подготовке и проведении праздника, не распространяется запрет.

Фото: realnoevremya.ru

В Казани в субботу, 19 июня, на акватории Казанки проходил плавательный этап соревнований по триатлону IRONSTAR 113 KAZAN 2021. В связи с этим с 6.30 до 14.30 было закрыто движение маломерных судов в районе заплыва от Кремлевской набережной до моста Миллениум.

Алексей Нечаев