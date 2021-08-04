Сразу четыре станции в Казани зафиксировали превышение формальдегида в воздухе
Сразу четыре станции зафиксировали повышенную концентрацию формальдегида в воздухе. Данные мониторинга загрязнения атмосферного воздуха опубликованы на сайте Гидрометцентра РТ.
Так, ПНЗ №5, расположенный на улице Татарстан, 72, зарегистрировал концентрацию на уровне 0,08 мг/куб. Норма при этом составляет 0,05 мг/куб. метр.
ПНЗ №6 на улице Степана Халтурина, 10 и ПНЗ №4 на Горьковском шоссе, 2, расположенные в Кировском районе Казани, зафиксировали концентрацию формальдегида на уровне 0,062 и 0,214 соответственно.
ПНЗ №7 на ул. Декабристов, 183, расположенный в Московском районе, зафиксировал показатель 0,058.
Вчера повышенную концентрацию формальдегида в воздухе зафиксировали две станции наблюдения.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым