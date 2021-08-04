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Сразу четыре станции в Казани зафиксировали превышение формальдегида в воздухе

15:15, 04.08.2021
Сразу четыре станции в Казани зафиксировали превышение формальдегида в воздухе
Фото: Анна Сейтумерова (архив)

Сразу четыре станции зафиксировали повышенную концентрацию формальдегида в воздухе. Данные мониторинга загрязнения атмосферного воздуха опубликованы на сайте Гидрометцентра РТ.

Так, ПНЗ №5, расположенный на улице Татарстан, 72, зарегистрировал концентрацию на уровне 0,08 мг/куб. Норма при этом составляет 0,05 мг/куб. метр.

Фото: tatarmeteo.ru

ПНЗ №6 на улице Степана Халтурина, 10 и ПНЗ №4 на Горьковском шоссе, 2, расположенные в Кировском районе Казани, зафиксировали концентрацию формальдегида на уровне 0,062 и 0,214 соответственно.

ПНЗ №7 на ул. Декабристов, 183, расположенный в Московском районе, зафиксировал показатель 0,058.

Вчера повышенную концентрацию формальдегида в воздухе зафиксировали две станции наблюдения.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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